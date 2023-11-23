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Стоимость новогодних елей в этом году вырастет

В этом году цены на новогодние ели в среднем вырастут на 5-7%
Стоимость новогодних елей вырастет
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За последние несколько лет многие россияне отказались от покупки живой ели на Новый год. Большинство предпочитает натуральному хвойному запаху и колючим иголочкам искусственные аналоги, но всё же в этом году одновременно им и тем, кто до сих пор остаётся сторонником натуральности, придётся потратиться больше, чем в прошлый раз.

Стало известно, что в этом сезоне цены на живые новогодние ели в среднем вырастут на 5-7%. Согласно данным Рослесинфорга, полутораметровую ёлочку можно будет купить примерно за 1,5 тысячи рублей. Ожидается, что в этом году в российских лесах срубят порядка 60 тысяч деревьев, которые станут новогодним украшением.

Примечательно, что также вырастет стоимость искусственных зелёных красавиц. Цена на них в среднем поднимется на 21% по сравнению с прошлым годом и составит около 4900 рублей. Эксперты отмечают, что значительный рост ценников новогодних украшений перед праздниками – дело обычное.

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