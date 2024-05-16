Учёные назвали восемь привычек, которые могут продлить жизнь на 24 года
Образ жизни человека влияет на продолжительность его жизни. Исследование Американского общества питания выявило привычки, которые связаны с долголетием.
По словам учёных, восемь привычек могут продлить жизнь мужчин на 24 года, а женщин — на 21 год. Эксперты отмечают, что для достижения таких результатов нужно изменить свой распорядок не позже 40-летнего возраста.
Привычки, продлевающие жизнь:
- Не злоупотреблять опиоидами;
- Отказаться от курения, в том числе электронных сигарет;
- Минимизировать потребление алкоголя;
- Научиться управлять стрессом;
- Иметь позитивные социальные отношения;
- Правильно питаться;
- Высыпаться;
- Регулярно заниматься физическими упражнениями.
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