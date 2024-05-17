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Врач предупредил о пяти тревожных признаках, указывающих на аутоиммунное заболевание

Врач предупредил о пяти тревожных признаках, указывающих на аутоиммунное заболевание
5 тревожных признаков аутоиммунного заболевания
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Многие люди могут страдать целиакией, аутоиммунным заболеванием, и даже не знать об этом. Специалист по здоровью кишечника Аласдер Скотт назвал тревожные признаки этого состояния.

При аутоиммунных заболеваниях в организме запускается иммунный ответ против здоровых клеток. В случае целиакии пусковым механизмом является глютен — это белок, содержащийся в пшенице, ячмене и ржи.

Глютен сам по себе безвреден, и большинство из нас могут его есть без каких-либо проблем. Однако примерно у одного из 100 человек глютен заставляет иммунную систему атаковать слизистую оболочку тонкой кишки, вызывая воспаление.

На целиакию могут указывать следующие признаки:

  • анемия, или низкий уровень железа в организме (бледная кожа, постоянный упадок сил, сильная слабость);
  • низкая плотность костной ткани (боли в спине, сутулость, частые переломы);
  • покалывание и онемение конечностей;
  • проблемы с зачатием ребёнка, бесплодие;
  • кожная сыпь обычно на локтях, коленях, ягодицах, спине или волосистой части головы.
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