Дженнифер Лопес раскрыла свой главный секрет стройности

Звезда уже много лет остаётся эталоном женственности. 54-летняя Дженнифер Лопес с годами становится только краше, а её идеальной фигуре завидуют миллионы девушек по всему миру. О секрете стройности актрисы и певицы ходят легенды, однако сама Лопес утверждает, что поддерживать форму ей удаётся благодаря постоянным физическим нагрузкам.

На протяжении всей своей карьеры звезда регулярно тренируется в зале, а также делает упражнения дома. Более того, сейчас Лопес задействована в экранизации бродвейского мюзикла 1993 года «Поцелуй женщины-паука», поэтому физическая нагрузка теперь стала в два раза более серьёзной.

Я только-только закончился работать над «Поцелуем женщины-паука», где всё завязано на пении и танцах. Честно говоря, это одновременно воодушевляет и утомляет меня. Сейчас я стройнее, чем когда-либо была, — рассказала звезда в новом интервью.

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