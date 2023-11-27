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Принц Уильям стал самым сексуальным лысым мужчиной 2023 года, обойдя Вин Дизеля

Недавний опрос показал, что 90% женщин, живущих в Великобритании, считают лысину привлекательной. Теперь стало известно, что британский красавец принц Уильям завоевал титул самого сексуального лысого мужчины 2023 года.

Рейтинг был составлен на основе нескольких факторов. Во время исследования учитывался блеск лысины, авторы работы оценивали и «вокальную привлекательность» мужчины, ориентируясь на то, что идеальной считается частота голоса в 96 Гц.

Согласно аналитике, проведённой исследователями, принц Уильям получил 9,88 балла по указанной шкале. Второе место досталось прошлогоднему победителю Вину Дизелю. В этот раз звезду «Форсажа» оценили на 8,81. Далее по списку идут Джейсон Стэйтем и Самюэл Л. Джексон. Замыкает пятёрку лысых красавчиков миллиардер Джефф Безос.