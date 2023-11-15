90% британских женщин считают принца Уильяма и других лысых мужчин привлекательными

Принц Уильям – кумир миллионов женщин по всему миру. Будущий король стабильно занимает вершины топов самых привлекательных джентльменов, а другие мужчины гадают, в чём же секрет такой популярности среди прекрасного пола. Оказывается, всё предельно просто – недавний опрос жительниц Великобритании показал, что 90% из них находят привлекательными лысых мужчин.

Девушкам, принимавшим участие в исследовании, предложили выбрать из предложенных кандидатов тех, которые выглядят наиболее мужественно и притягательно. Среди лидеров по популярности оказались именно красавчики без густой шевелюры. Помимо принца Уэльского, британки считают привлекательными Джейсона Стэтхэма, Вина Дизеля, Брюса Уиллиса и Джеффа Безоса – у всех этих мужчин действительно есть общая черта в виде лысины.

Любопытно, что мужчины при этом в большинстве своем стесняются потери волос. В прошлом году был проведён опрос среди одиноких британцев, который показал, что 75% холостяков считают именно лысину причиной своих неудач на любовном фронте. Более того, 73% холостяков от этого числа отметили, что с того момента, как они начали лысеть, женщины и вовсе перестали воспринимать их всерьёз. Вот такие противоречивые данные.