Эксперты назвали главные мифы, в которые верят переезжающие в Сочи

За последние несколько лет Сочи стал одним из наиболее привлекательных для переезда городов. Люди со всех концов России едут туда ради черноморского побережья, приветливых местных жителей и живописных видов. Однако многие сильно разочаровываются, когда на деле жизнь там оказывается не такой, как они себе представляли.

Эксперты агентства «Городской риелторский центр» рассказали, в какие мифы о Сочи чаще всего верят мечтатели о море. В первую очередь для большинства этот город ассоциируется с вечным праздником. Летом там действительно постоянно проходят различные мероприятия, а толпы туристов создают эффект оживлённости, однако в межсезонье Сочи превращается в тихий городок, в котором становится не так уж и комфортно любителям бесконечных вечеринок на побережье.

Кроме того, многие ошибочно полагают, что всего за несколько дней можно найти в Сочи квартиру или дом мечты. Эксперты предупреждают о том, что поиск жилья может затянуться. В среднем на это уходит от 10 дней. Тут свою роль играет особенность местного рынка недвижимости, высокий спрос и конкретные характеристики каждого микрорайона.