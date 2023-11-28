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Как тренируется один из самых богатых людей планеты

Тренировка миллиардера: как поддерживает спортивную форму один из богатейших людей в мире
Джефф Безос
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Возлюбленная Джеффа Безоса Лорен Санчес рассказала, что их пара поддерживает здоровый образ жизни. Миллиардер и его избранница даже вместе ходят в спортзал, однако их тренировки кардинально различаются. Оказывается, Безос – большой любитель серьёзных физических нагрузок.

Джефф Безос

Джефф Безос

Фото: Из личного архива Джеффа Безоса

Глядя на миллиардера, не возникает сомнений в том, что он действительно серьёзно работает над своей формой. Совсем скоро Безосу исполнится 60 лет, однако его стройности и крепким мышцам может позавидовать даже молодой спортсмен. В первую очередь Джефф работает над развитием выносливости и сохранением тонуса мышц. Для этих целей он прибегает к изометрическим упражнениям.

Поддерживать эстетику тела и силу Безосу удаётся с помощью тренировок с дополнительным весом. Как правило, миллиардер делает разные виды жимов, приседания и сгибания, а также подъёмы. Кроме того, сохранять идеальный вес Джеффу удаётся благодаря гребле, бегу и ходьбе.

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