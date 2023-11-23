Супермодель Адриана Лима показала свою тренировку на ноги и руки

Адриана Лима остаётся одной из главных моделей мира. Красотке 42 года, а она по-прежнему выглядит превосходно, оставляя поклонников гадать, что же помогает ей поддерживать идеальную фигуру. Адриана – трижды мама, поэтому её советы особенно важны для девушек, которые уже познали радость материнства или только готовятся к этому.

Адриана Лима Фото: Из личного архива Адрианы Лимы

Лима не скрывает, что сохранять форму ей помогает спорт. На днях она поделилась тренировкой, которую выполняет в тренажёрном зале. В своих соцсетях модель продемонстрировала упражнения с эспандером для укрепления мышц ног. Судя по кадрам, Адриана активно работает на поддержание тонуса икр и лодыжек. Вместе с этим красотка показала, как тренирует мышцы рук. Лима качает бицепс посредством дополнительного веса.

Ранее модель рассказывала, что занимается боксом, а её любимый спортивный инвентарь – это скакалка. Адриана регулярно пробует себя в различных видах активностей. Поклонники девушки приходят в восторг каждый раз, когда Лима показывает свои тренировки, ведь её упорство и спортивная сноровка достойны уважения.

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