Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

В Москве отменили салюты в новогоднюю ночь и на Рождество

В Москве отменили салюты в новогоднюю ночь и на Рождество
Новогодняя Москва
Аудио-версия:
Комментарии

Стало известно, что в Москве отменили салюты в новогоднюю ночь и на Рождество. По словам заместителя руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Кирилла Малышкина, «планом основных мероприятий встречи Нового 2024 года и празднования Рождества Христова проведение фейерверочных показов в Москве не предусмотрено».

Кроме того, в МЧС отметили, что в новогоднюю ночь, будет запрещено запускать салюты после 23:00. При этом для москвичей будут выделены специальные площадки для запуска фейерверков. Информацию подтвердили и в мэрии города, отметив, что в этот раз, как и в прошлом году праздники пройдут без пиротехнических шоу.

Напомним, что в 2023-м власти Москвы приняли решение отказаться от уличных концертов, а также фейерверков согласно итогам голосования – тогда инициативу поддержали более половины жителей столицы. Правительство объяснило, что средства, которые предполагалось потратить на праздничные мероприятия и салюты, будут направлены на поддержку российских военных, находящихся в зоне боевых действий.

Читайте также:
Каток в «Лужниках»: посетителей ждёт большая развлекательная программа
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android