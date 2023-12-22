В Москве отменили салюты в новогоднюю ночь и на Рождество

Стало известно, что в Москве отменили салюты в новогоднюю ночь и на Рождество. По словам заместителя руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Кирилла Малышкина, «планом основных мероприятий встречи Нового 2024 года и празднования Рождества Христова проведение фейерверочных показов в Москве не предусмотрено».

Кроме того, в МЧС отметили, что в новогоднюю ночь, будет запрещено запускать салюты после 23:00. При этом для москвичей будут выделены специальные площадки для запуска фейерверков. Информацию подтвердили и в мэрии города, отметив, что в этот раз, как и в прошлом году праздники пройдут без пиротехнических шоу.

Напомним, что в 2023-м власти Москвы приняли решение отказаться от уличных концертов, а также фейерверков согласно итогам голосования – тогда инициативу поддержали более половины жителей столицы. Правительство объяснило, что средства, которые предполагалось потратить на праздничные мероприятия и салюты, будут направлены на поддержку российских военных, находящихся в зоне боевых действий.