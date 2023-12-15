Каток в «Лужниках»: посетителей ждёт большая развлекательная программа

В «Лужниках» на открытом катке «Мечтатели» в течение всего зимнего сезона запланирована разнообразная развлекательная программа для всех возрастов. Площадь катка составляет 16 000 квадратных метров, здесь есть раздевалка с прокатом, уютная терраса с фуд-кортом, зонами отдыха и костровыми чашами.

На террасе катка расположен тёплый шатёр, где можно поиграть в аэрохоккей. 22 декабря в 18:00 и в 20:00, а также в выходные 23 и 24 декабря в 11:00 и в 13:00 там состоится мастер-класс по новогоднему скетчингу.

В выходные 16, 17, 23 и 24 декабря все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по кёрлингу, которые проведут профессиональные спортсмены. 17 декабря в 11:00 начнётся мастер-класс 14-кратной чемпионки России и трёхкратной чемпионки Европы Киры Езех.

Ежедневно на катке будут работать наставники-профессионалы, которые научат основным движениям на коньках и поделятся спортивными секретами. 17 декабря мастер-класс проведёт Анастасия Костюк – кандидат в мастера спорта по фигурному катанию, победитель и призёр Всероссийских и международных соревнований.

24 февраля на катке пройдёт «Урок хоккея с КХЛ» для детей. Он будет состоять из двух частей: теории и практики.

Перед Новым годом в шатре на веранде катка состоятся мастер-классы по росписи ёлочных шаров. Они пройдут 29 декабря в 18:00 и в 20:00, 30 и 31 декабря в 11:00 и в 13:00.

В 2024 году на катке состоятся концерты популярных исполнителей – 7 и 25 января, 14 февраля и 1 марта. Сцена будет установлена прямо на катке, чтобы зрители могли кататься на коньках во время выступлений артистов.

Также по выходным будут проходить сеансы под эгидой спортивного портала «Чемпионат». В рамках сеансов можно будет поучаствовать в мастер-классах по фигурному катанию, поиграть в NHL 24 или встретить тигра Чемпа.

Билеты на каток «Мечтатели» и подробная афиша мероприятий доступны на сайте.