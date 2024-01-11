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Личный тренер Дженнифер Энистон рассказал, как заниматься спортом в удовольствие

Фитнес-тренер Дженнифер Энистон дал бесценный совет всем желающим построить тело мечты
Дженнифер Энистон
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Фитнес-тренер Себастьян Лагри может похвастаться внушительным послужным списком. Среди его клиентов чуть ли не весь Голливуд, а его спортивным советам следуют миллионы человек по всему миру. По программам Лагри занимались Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Николь Кидман и многие другие. Себастьян дал совет всем желающим начать путь к идеальному тему.

По мнению тренера, крайне важно не перегружать организм на первых порах. Многие ошибочно полагают, что ежедневные изматывающие тренировки обязательно приносят результат, однако чаще всего они лишь усугубляют ситуацию и напрочь отбивают желание заниматься спортом.

Сначала важно найти занятие, которое будет приносить удовольствие. Пусть это будут размеренные прогулки, ведь даже лёгкая активность куда лучше лежания на диване. Если вы планируете заниматься ежедневно, важно, чтобы вы получали от этого удовольствие.

Тренер посоветовал новичкам начать с простых упражнений. Например, можно начитать своё утро с минутной планки, приседаний или отжиманий. Аналогичная ситуация и с питанием. Ни в коем случае нельзя сразу же бросаться в омут с головой и садиться на жёсткие диеты. Лагри рекомендует постепенно переходить на правильное питание и постоянно поощрять себя.

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