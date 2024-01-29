«Хьюстон, у нас проблема»: располневшая Серена Уильямс не влезла в юбку

В августе прошлого года Серена Уильямс стала мамой во второй раз. Теннисистка родила дочь Адиру. У себя в блоге Уильямс транслирует процесс восстановления после беременности и родов, а иногда делится курьёзами, которые произошли с ней за это время.

Будучи в положении, Серена купила джинсовую юбку от Valentino. Спортсменка рассчитывала на то, что, как только малышка появится на свет, она сможет практически сразу вернуться к своему привычному размеру одежды. С момента родов прошло почти полгода и Серена решила, что момент Х настал. У себя в блоге Уильямс поделилась роликом, на котором тщетно пытается влезть в ту самую юбку и громко хохочет.

Серена Уильямс Фото: Из личного архива Серены Уильямс

Хьюстон, у нас проблема. Честно говоря, я уже должна была в неё влезать. Судя по всему, я отстаю от графика на целый месяц, — отметила спортсменка.

Звезда тенниса поставила себе цель за месяц прийти к нужной форме и наконец влезть в эту юбку. Уильямс отметила, что не является сторонницей жёстких диет, а потому не сильно расстроится, если и через месяц Valentino будет ей не по размеру.

Читайте также: Серена Уильямс пожертвовала своё грудное молоко нуждающимся