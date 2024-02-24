Пробуждение до будильника: эксперт рассказал, стоит ли беспокоиться

Чаще всего люди просыпаются с сигналом будильника. В некоторых же случаях человек просыпается за несколько минут до того, как он прозвенит. Эксперт по сну Макс Кирстен рассказал, опасный ли это признак.

Ваше тело работает в соответствии с естественным циклом сна и бодрствования, известным как циркадный ритм. На этот ритм влияют такие факторы, как воздействие света, время приёма пищи и распорядок дня. В вашем организме есть внутренние часы, которые регулируют, когда вы чувствуете сонливость и когда естественным образом просыпаетесь.

Если человек постоянно просыпается в одно и то же время каждый день, то его организм может предвидеть пробуждение на основе циркадного ритма.

Сон происходит циклично, причём каждый цикл состоит из разных стадий: лёгкий, глубокий и быстрый сон. Каждый из них длится около 90 минут. Пробуждение происходит во время более лёгких стадий сна, что помогает человеку просыпаться с ощущением бодрости.

В некоторых случаях пробуждение до сигнала будильника может быть вызвано стрессом или тревогой, особенно если утром запланировано важное мероприятие. Как правило, пробуждение до будильника не является поводом для беспокойства, если только оно не сопровождается другими нарушениями сна.

Если вы постоянно просыпаетесь раньше будильника и чувствуете усталость в течение дня, возможно, стоит скорректировать свои привычки сна или проконсультироваться с врачом для дальнейшего обследования.