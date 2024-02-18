Эксперты назвали точное время, когда нужно ложиться спать

Чтобы выспаться, нужно не только рано ложиться спать. Важно также устанавливать будильник на правильное время, говорят эксперты Make My Blinds.

Количество часов, необходимых для сна, зависит от возраста. Специалисты рекомендуют спать 7-9 часов. Между тем детям до года требуется от 12 до 16 часов сна, а пожилым (65 лет и старше) – от 7 до 8 часов в день.

По мнению экспертов, чтобы получить максимальную пользу от сна, нужно просыпаться каждый день в одно и то же время. Если вам нужно проснуться в четыре часа утра, отходить ко сну необходимо в 18:45. Для пробуждения в пять утра необходимо лечь в кровать уже в 19:45, в шесть утра – в 20:45, в семь утра – в 21:45 и так далее. Это девять часов, которые включают в себя шесть циклов сна.

Недостаток сна может повлиять на общее состояние здоровья. Недосып может влиять на психическое состояние, работу мозга и иммунной системы.