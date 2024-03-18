Недостаток сна повышает риск развития диабета даже у людей, соблюдающих здоровую диету

Учёные из Уппсальского университета в Швеции обнаружили, что недосып резко увеличивает риск диабета даже у людей, которые правильно питаются. Исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open.

Эксперты изучили данные о здоровье 247 867 взрослых человек. Они наблюдали за участниками более 10 лет и обнаружили, что продолжительность сна от трёх до пяти часов связана с более высоким риском развития диабета второго типа. Вероятность заболевания у таких людей была почти в два раза выше, чем у участников, которые регулярно спали от семи до восьми часов.

Это ещё одно исследование, которое показывает, что, хотя генетика играет роль в развитии хронических заболеваний, таких как диабет, факторы образа жизни также имеют большое значение.

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