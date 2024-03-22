Меган Фокс рассказала, сколько пластических операций сделала на самом деле

37-летняя Меган Фокс относится к тем знаменитостям, которые из года в год всё больше обвиняют в пластических операциях и чрезмерном увлечении уколами красоты. Звезда призналась, что уже порядком устала от постоянных нападок и необходимости оправдываться в том, чего она не совершала.

Меган решила раз и навсегда прекратить череду невыносимых слухов и рассказала, какие пластические операции делала на самом деле. Оказалось, что под нож хирурга звезда «Терминаторов» ложилась всего один раз. Тогда актриса сделала ринопластику.

Мне сделали операцию на носу, когда мне было чуть за 20. После этого мне приписывали шесть, семь, восемь ринопластик. Говорили даже, что у меня начнётся некроз и отвалится нос. Я не делала ничего с того момента. Прошло уже больше десяти лет, а к своему носу я больше не прикасалась, — рассказала Меган в новом интервью.

Удивительно, но именно нос Фокс является причиной споров в комментариях под публикациями звезды. Недоброжелатели из раза в раз придумывают всё более изощрённые оскорбления и высмеивают Меган.

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