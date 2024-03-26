Селена Гомес показала, как выглядит без макияжа и фильтров

31-летняя Селена Гомес часто сталкивается с хейтом из-за своей внешности. Уже много лет девушка страдает волчанкой, которая сказывается на её весе. Недоброжелатели из раза в раз пытаются подорвать уверенность Селены в себе, однако девушка не поддаётся на провокации и не перестаёт напоминать общественности о важности любви к себе.

Гомес нередко делится с поклонниками своими честными снимками и видео. На днях она опубликовала в личном блоге кадр, на котором продемонстрировала, как выглядит без макияжа и фильтров. Поклонники Селены пришли в восторг от её очаровательных веснушек и отметили, что она прекрасна как с косметикой, так и без неё.

Селена Гомес Фото: Из личного архива Селены Гомес

Певица признавалась, что уже давно борьба с хейтерами является неотъемлемой частью её жизни. Звезда рассказывала, что раньше особенно болезненно воспринимала негативные комментарии в свой адрес, однако с возрастом поняла, что по-настоящему уверенные в себе люди никто не станут так жестоко высказываться о внешности других и пытаться задеть за живое.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Милли Бобби Браун отказалась от косметики и фильтров на телешоу и восхитила фанатов