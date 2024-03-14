Милли Бобби Браун отказалась от косметики и фильтров на телешоу и восхитила фанатов

В последнее время всё большую популярность набирает тренд на естественность. Мировые знаменитости отказываются от косметики, филлеров и фильтров в пользу натуральности. В этот раз эту эстафету приняла звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун.

20-летняя актриса появилась на шоу Дрю Бэрримор без грамма косметики на лице. Поклонники заметили, что девушка перестала стесняться проблем с кожей и наконец-то смогла принять себя. Более того, Милли появилась в кадре прямо со специальным пластырем для лечения акне, показывая, что нет ничего более нормального естественных проблем с кожей.

Милли Бобби Браун Фото: Кадр из видео

Публика с восторгом приняла этот шаг актрисы. Люди отметили, что без косметики и фильтров девушка выглядит гораздо свежее и никакой макияж не может заменить её лучезарную улыбку. Также актриса рассказала, что сейчас особенно внимательно следит за состоянием своей кожи и делает всё возможное, чтобы избежать проблем с ней. Так, одним из своих любимых средств для ухода она назвала глиняную маску.

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