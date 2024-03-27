Культовый топ Бритни Спирс выставлен на аукцион за несколько миллионов рублей

Аукционный дом Goldin Auctions представит на торгах легендарный серебристый топ с пайетками, в котором Бритни Спирс появлялась в эфире телевизионного шоу The X Factor в 2012 году. Тогда своим появлением на сцене певица взорвала все рейтинги.

Известно, что изначально это было платье, которое Бритни решила собственноручно превратить в стильный по тем временам топ. Спирс разрезала топ, прикреплённый к юбке, и сделала его самостоятельным предметом гардероба. Первоначальная цена данного лота составляет $ 500 (около 45 тысяч рублей), однако знатоки уверены, что в результате топ уйдёт за куда большую сумму.

Коллекционер Карло Де Сантис уверен, что поклонники творчества Бритни Спирс будут готовы отдать за эту вещь из её гардероба до $ 25 тыс. (около 2,3 млн рублей). Эксперт рассказал, что данный топ попал в его коллекцию от одного из сотрудников Бритни Спирс – тогда Де Сантис работал продюсером и имел доступ к уникальным вещам знаменитостей.

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