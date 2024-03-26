Знаменитую дверь из финала «Титаника» продали на аукционе за 66 млн рублей

На прошлых выходных в США прошёл очередной аукцион Heritage Auctions, на котором в этот раз был реквизит из многих культовых фильмов XX века. Больше всего внимания к себе привлекла знаменитая дверь из «Титаника» — именно на этом деревянном обломке спаслась Роуз в финале картины.

Судьбоносный кусок дерева ушёл за внушительные $ 718 750 — это около 66 млн рублей. Дверь с лёгкостью обошла своих конкурентов — хлыст Индианы Джонса из «Храма судьбы» ($ 525 000), топор Джека Николсона из «Сияния» Стэнли Кубрика ($ 125 000) и чёрный костюм из «Человека-паука 3» с Тоби Магуайром ($ 125 000).

«Титаник» вышел в 1997 году и стал большим кассовым хитом, собрав по миру около $ 2,2 млрд. Картина занимает четвёртое место в списке самых кассовых фильмов всех времён, уступая лишь «Аватарам» и «Мстителям: Финал». Лента до сих пор пользуется популярностью у обычных зрителей и участников различных аукционов.