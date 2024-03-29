Арнольд Шварценеггер восхитил поклонников честным фото с кардиостимулятором

Несколько дней назад 76-летний Арнольд Шварценеггер сообщил, что перенёс операцию по установке кардиостимулятора. Поклонники звезды «Терминатора» сильно обеспокоены состоянием его здоровья, поэтому активно пишут в социальных сетях комментарии с вопросом о самочувствии актёра.

У себя в блоге Шварценеггер опубликовал снимок с кардиостимулятором и рассказал, как себя чувствует после операции. Судя по всему, после установки аппарата сил у артиста стало в два раза больше, ведь всего через несколько дней после выписки он вернулся к работе.

Спасибо вам! Так много тёплых и добрых сообщений со всего мира! – поблагодарил поклонников Шварценеггер.

Он рассказал, что устройство работает на батарейках и используется для регулирования сердечного ритма. По словам актёра, аппарат никак не помешает его активному образу жизни. Более того, уже в апреле Шварценеггер приступит к съёмкам нового проекта.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.