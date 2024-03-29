Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Какой будет погода в Москве в апреле? Гидрометцентр опубликовал прогноз на месяц

В апреле погода порадует москвичей. Прогноз погоды на второй месяц весны опубликовал Гидрометцентр России.

Как сообщается в докладе синоптиков, средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах +7…+9 градусов. Это на 1 градус выше средних многолетних значений.

Метеорологи добавили, что абсолютный минимум температуры воздуха в Москве в апреле за всю историю наблюдений был установлен на уровне -21 градуса. В самый жаркий день было +29 градусов.

Что касается осадков, то месячное их количество будет в пределах нормы — 33-40 миллиметров.

В среднем 12-13 дней бывает с осадками преимущественно в виде дождя; со снегом отмечается обычно всего три дня.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.