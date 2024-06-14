Опасно для здоровья: эти 10 продуктов нельзя разогревать повторно

Многие люди без опаски подогревают приготовленную еду, не зная, что некоторые продукты нельзя подвергать термообработке повторно. Исследователи продуктов питания из Two Wombats поделились списком из 10 продуктов, которые не следует разогревать на следующий день.

Яйца. Остатки лучше всего употреблять в холодном виде или добавлять в холодные блюда, например, салаты. Разогревание варёных яиц сопряжено с потенциальным риском пищевого отравления. Грибы. Они быстро портятся, поэтому вы можете заработать расстройство желудка. Картофель. Он требует правильных методов разогрева, чтобы избежать потенциальных рисков для здоровья. Приготовленный картофель следует хранить только в холодильнике, а также не разогревать в условиях низкого кислорода, например, в фольге. Рис. Разогрев такой еды может привести к росту бактерий и вызвать рвоту, диарею и общее расстройство желудка. Блюда из риса лучше всего употреблять сразу после приготовления. Морепродукты. Эксперты советуют съедать все морепродукты сразу. Если же есть остатки, их нельзя оставлять при комнатной температуре более чем на два часа, а затем их лучше не разогревать, а использовать в холодных блюдах. Масла. Некоторые масла, в том числе масло авокадо, грецкого ореха и виноградных косточек, могут прогоркнуть при повторном нагревании. Детское питание и грудное молоко. Повторный разогрев нежелателен — это сводит к минимуму содержание питательных веществ, а также увеличивает риск возможного отравления. Репа. Высокое содержание воды в ней может привести к превращению нитратов в потенциально вредные химические вещества при повторном нагревании. Для оптимальной безопасности эксперты рекомендуют употреблять варёную репу в день приготовления. Шпинат. Процесс нагревания может превратить нитраты в нитриты, что связано с потенциальными проблемами для здоровья. Остатки шпината лучше есть в холодном виде. Свёкла. Блюда, содержащие свёклу, лучше не разогревать. Вместо этого храните и употребляйте их в холодном виде. Разогрев также может испортить текстуру и вкус овоща.

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