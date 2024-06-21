Учёные рассказали, можно ли людям с диабетом есть овсянку

Учёные из Университета Лериды изучили, как цельнозерновые продукты, изготовленные из овса, влияют на иммунную систему и воспаление. Результаты опубликованы в научном журнале Current Nutrition Reports.

Эксперты обнаружили, что употребление 100 граммов овсяных хлопьев уже покрывает ежедневную потребность в семи незаменимых аминокислотах, а также обеспечивает организм многими жизненно важными минералами. Овёс также содержит фитостерины, антиоксидантные соединения и растворимую клетчатку, которые также оказывают положительное влияние на здоровье.

Эксперты добавляют, что бета-глюкан из овса благотворно влияет на метаболизм глюкозы, что делает овсянку особенно полезной для людей с диабетом 2 типа. Эффект снижения уровня сахара в крови начинается, как только пища переваривается в желудке.

Если бета-глюканы употреблять регулярно и в достаточном количестве с пищей, это может снизить риск многих хронических неинфекционных заболеваний, включая ожирение и диабет 2 типа, сообщают учёные.

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