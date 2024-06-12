Уровень сахара в крови снижается при физических нагрузках в это время суток

Вам стоит обратить внимание на время суток во время тренировок, если вы хотите улучшить показатели глюкозы в крови. Так считают учёные из Университета Гранады в Испании.

В ходе исследования, опубликованного в журнале Obesity, эксперты изучили данные 186 взрослых с избыточным весом или ожирением, средний ИМТ которых составлял 32,9. Все они носили акселерометр для отслеживания движений и непрерывный монитор уровня глюкозы в течение двух недель.

Исследователи обнаружили, что у участников исследования, которые выполняли более 50% умеренных и интенсивных упражнений в вечерние часы, между 18:00 и полуночью наблюдалось значительное снижение уровня глюкозы в крови. Причём эффект сохранялся весь день, а не только после завершения упражнения.

Наши результаты подчёркивают важность точного назначения упражнений. В клинической практике сертифицированный спортивный и медицинский персонал должен учитывать оптимальное время дня для повышения эффективности упражнений.

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