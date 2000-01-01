Самые красивые наряды теннисисток на US Open — 2023
US Open — 2023 идёт уже почти неделю, а значит, пришло время поговорить о самых классных нарядах теннисисток. У кого лучший образ?
Каролина Возняцки
Вернувшаяся из декрета теннисистка отдала предпочтение обтягивающему комбинезону. Он подчёркивает прекрасную фигуры мамы двоих детей.
Дарья Касаткина
Первая ракетка России остановилась на дерзком, но стандартном для adidas костюме. Похожие наряды есть у Элины Свитолиной и ещё нескольких спортсменок.
Арина Соболенко
У белоруски в этом году особое и эксклюзивное платье. Теннисистка признаётся, что чувствует себя в нём настоящей Барби.
Винус Уильямс
В стиле Барби оделась и пятикратная победительница Уимблдона. У неё, как обычно, свой особый наряд.
Анастасия Потапова
Кажется, у россиянки был лучший образ Барби. Соболенко и Уильямс на её фоне просто отдыхают!
Коко Гауфф
Эксклюзивный наряд в этом году у 19-летней звезды тенниса. Гауфф остановилась на кислотно-жёлтом топе и юбке.
Марта Костюк
Яркое платье выбрала и украинская теннисистка.
Елена Остапенко
Уникальное кислотное платье также надела победительница «Ролан Гаррос».
Ига Свёнтек
А первая ракетка мира остановилась на скромной, но уникальной майке и юбке.
Беатрис Хаддад-Майя
Простое, но яркое платье было и у бразильской теннисистки.
Мирра Андреева
Очень стильный наряд был у нашей звёздочки. Пускай этот костюм от Nike был не эксклюзивным и у других теннисисток были похожие, на Мирре он смотрелся лучше всех.
Елена Рыбакина
На необычном принте остановила свой выбор и казахстанская теннисистка.
Мэдисон Бренгл
По-настоящему эксклюзивный и уникальный наряд был у американки. В дополнение к чёрной майке она выбрала школьную юбку в клетку.
Камила Джорджи
Выделилась и итальянская теннисистка. Ткань на платье Камилы выглядела как бархат.
Барби Соболенко, дерзкая Касаткина, строгая Возняцки. Самые красивые наряды US Open — 2023
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