Мальчики получили футболки от Андрея Рублёва. Милейшая реакция детей!

Милейшая реакция детей на мерч Рублёва. Видео

Что же может быть лучше, чем получить в подарок мерч от своего любимого теннисиста? Эти мальчики были в полном восторге, когда узнали, что родители подарили им футболки от Андрея Рублёва. Милейшая реакция!