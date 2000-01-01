Милейшая реакция детей на мерч Рублёва. Видео
Что же может быть лучше, чем получить в подарок мерч от своего любимого теннисиста? Эти мальчики были в полном восторге, когда узнали, что родители подарили им футболки от Андрея Рублёва. Милейшая реакция!
Мальчики получили футболки от Андрея Рублёва. Милейшая реакция детей!
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