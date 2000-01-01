Медведев повторил достижение Надаля
Даниил Медведев обыграл Янника Синнера (6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3). Благодаря этому россиянин стал четвёртым человеком в XXI веке, который обыграл первую ракетку мира три и более раз!
Легенды
До этого в XXI веке первую ракетку мира больше трёх раз удавалось обыграть Рафаэлю Надалю, Новаку Джоковичу и Стэну Вавринке.
Медведев — четвёртый, кто обыграл первую ракетку мира 3+ раз в XXI веке
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