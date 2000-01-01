Медведев — четвёртый, кто обыграл первую ракетку мира 3+ раз в XXI веке

Медведев повторил достижение Надаля

Даниил Медведев обыграл Янника Синнера (6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3). Благодаря этому россиянин стал четвёртым человеком в XXI веке, который обыграл первую ракетку мира три и более раз!