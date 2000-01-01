Джокович — рекордсмен по четвертьфиналам на ТБШ
Новак Джокович в четвёртом круге обыграл Хольгера Руне (6:3, 6:4, 6:2). Благодаря этому серб установил новый рекорд в мужском теннисе!
Мощный
Для Джоковича четвертьфинал Уимблдона-2024 станет 60-м на турнирах «Большого шлема» в карьере. Ещё никто из теннисистов не добирался до этой отметки!
Джокович — рекордсмен по количеству четвертьфиналов на ТБШ
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