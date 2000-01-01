Уимблдон-2024 — рекордный по пятисетовым матчам
Матч Даниила Медведева и Янника Синнера — 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3 — помог Уимблдону-2024 установить особый рекорд — среди ТБШ по пятисетовым встречам у мужчин.
US Open — 1983
На Открытом чемпионате США в 1983 году было сыграно 35 пятисетовых матчей.
Australian Open — 2024
На Открытом чемпионате Австралии в этом году также состоялось 35 пятисетовых матчей.
Уимблдон-2024
На турнире в Лондоне теннисисты уже сыграли 36 пятисетовых матчей, хотя соревнования ещё не закончились.
Уимблдон-2024 — рекордный по пятисетовым матчам среди ТБШ
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