Удивительная статистика Надаля на «Ролан Гаррос»
Рафаэль Надаль сыграет в первом круге «Ролан Гаррос» с четвёртой ракеткой мира Александром Зверевым. Испанец — рекордсмен по количеству побед над игроками из топ-5 рейтинга в истории турнира! Насколько он лучше ближайших преследователей?
3-5-е место — Иван Лендл
Американский теннисист одержал шесть побед над игроками из топ-5 на «Ролан Гаррос».
3-5-е место — Густаво Куэртен
На счету бразильца также шесть побед над лучшими теннисистами во Франции.
3-5-е место — Матс Виландер
И швед тоже обыграл шестерых теннисистов из топ-5 рейтинга на «Ролан Гаррос».
2-е место — Новак Джокович
В активе серба девять побед над лучшими теннисистами на «Ролан Гаррос».
1-е место — Рафаэль Надаль
Испанец одолел 20 (!) игроков из топ-5 рейтинга во Франции.
Надаль — с отрывом лучший по количеству побед над топ-5 игроками на «Ролан Гаррос»!
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