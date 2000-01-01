Надаль — с отрывом лучший по количеству побед над топ-5 игроками на «Ролан Гаррос»!

Удивительная статистика Надаля на «Ролан Гаррос»

Рафаэль Надаль сыграет в первом круге «Ролан Гаррос» с четвёртой ракеткой мира Александром Зверевым. Испанец — рекордсмен по количеству побед над игроками из топ-5 рейтинга в истории турнира! Насколько он лучше ближайших преследователей?