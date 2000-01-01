Рекордный призовой фонд «Ролан Гаррос» — 2024. Сколько получат Медведев и Рублёв?

Призовой фонд на «Ролан Гаррос» — 2024

В Париже объявили призовой фонд «Ролан Гаррос». В этом году теннисисты получат рекордные суммы за выступления. На какие призовые могут рассчитывать Медведев, Рублёв и другие россияне?