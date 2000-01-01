Призовой фонд на «Ролан Гаррос» — 2024
В Париже объявили призовой фонд «Ролан Гаррос». В этом году теннисисты получат рекордные суммы за выступления. На какие призовые могут рассчитывать Медведев, Рублёв и другие россияне?
Общий призовой фонд
2020 – € 38 млн
2021 – € 34,367 млн
2022 – € 43,6 млн
2023 – € 49,6 млн
2024 – € 53,478 млн — это рекорд
2021 – € 34,367 млн
2022 – € 43,6 млн
2023 – € 49,6 млн
2024 – € 53,478 млн — это рекорд
Первый круг
2020 – € 60 тыс.
2021 – € 60 тыс.
2022 – € 62 тыс.
2023 – € 69 тыс.
2024 – € 73 тыс.
2021 – € 60 тыс.
2022 – € 62 тыс.
2023 – € 69 тыс.
2024 – € 73 тыс.
Второй круг
2020 – € 84 тыс.
2021 – € 84 тыс.
2022 – € 86 тыс.
2023 – € 97 тыс.
2024 – € 110 тыс.
2021 – € 84 тыс.
2022 – € 86 тыс.
2023 – € 97 тыс.
2024 – € 110 тыс.
Третий круг
2020 – € 126 тыс.
2021 – € 113 тыс.
2022 – € 125,8 тыс.
2023 – € 142 тыс.
2024 – € 158 тыс.
2021 – € 113 тыс.
2022 – € 125,8 тыс.
2023 – € 142 тыс.
2024 – € 158 тыс.
Четвёртый круг
2020 – € 189 тыс.
2021 – € 170 тыс.
2022 – € 220 тыс.
2023 – € 240 тыс.
2024 – € 250 тыс.
2021 – € 170 тыс.
2022 – € 220 тыс.
2023 – € 240 тыс.
2024 – € 250 тыс.
1/4 финала
2020 – € 283 тыс.
2021 – € 255 тыс.
2022 – € 380 тыс.
2023 – € 400 тыс.
2024 – € 415 тыс.
2021 – € 255 тыс.
2022 – € 380 тыс.
2023 – € 400 тыс.
2024 – € 415 тыс.
1/2 финала
2020 – € 425 тыс.
2021 – € 375 тыс.
2022 – € 600 тыс.
2023 – € 630 тыс.
2024 – € 650 тыс.
2021 – € 375 тыс.
2022 – € 600 тыс.
2023 – € 630 тыс.
2024 – € 650 тыс.
Финал
2020 – € 0,85 млн
2021 – € 0,75 млн
2022 – € 1,1 млн
2023 – € 1,15 млн
2024 – € 1,2 млн
2021 – € 0,75 млн
2022 – € 1,1 млн
2023 – € 1,15 млн
2024 – € 1,2 млн
Титул
2020 – € 1,6 млн
2021 – € 1,4 млн
2022 – € 2,2 млн
2023 – € 2,3 млн
2024 – € 2,4 млн
2021 – € 1,4 млн
2022 – € 2,2 млн
2023 – € 2,3 млн
2024 – € 2,4 млн
Рекордный призовой фонд «Ролан Гаррос» — 2024. Сколько получат Медведев и Рублёв?
Читайте также
Удивительная статистика Надаля на «Ролан Гаррос»
Свёнтек сыграла в теннис со звездой «Друзей»
Свёнтек повторила крутой рекорд Джоковича
Шарапова и Хэмилтон. Звёзды спорта на Met Gala
Рублёв — второй по числу побед с 2020 года
Рублёв — третий по финалам «Мастерса» с 2023 года
Свёнтек и Соболенко почти повторили особый рекорд
Два игрока побеждали в Мадриде больше Соболенко
Надаль попрощался с турниром в Мадриде. Фото
Андреева почти повторила рекорд Гауфф
Надаль навестил Корнееву в больнице. Фото
Звёзды на теннисном турнире в Мадриде. Фото
Свёнтек — четвёртая по проценту побед на грунте
Мирра Андреева установила особый мировой рекорд!
Азаренко установила уникальный рекорд на WTA-1000
Аналитики спрогнозировали чемпионку Мадрида