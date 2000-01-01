Синнер — лидер по победам в туре в 2024 году
Янник Синнер обыграл в третьем круге Уимблдона Миомира Кецмановича (6:1, 6:4, 6:2). Благодаря этому итальянец стал лидером по победам в туре в этом сезоне!
Соперничество
На счету Синнера 41 победа в 2024 году. По этому показателю он обошёл Каспера Рууда, который в этом сезоне выиграл 40 матчей.
Синнер — лидер по количеству побед в туре в 2024 году
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