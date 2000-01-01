У каких пилотов Ф-1 уже есть многолетние контракты
Макс Ферстаппен подписал мощнейший контракт с «Ред Булл» — до конца 2028 года. Кому ещё не надо волноваться о месте на сезон-2023?
Джордж Расселл
Срок контракта британца с «Мерседесом» неизвестен, но речь точно идёт о многолетнем соглашении с рядом опций.
Пьер Гасли — 2023
Француз ещё на два сезона связан с «Ред Булл». Если, конечно, «быки» не продадут кому-нибудь Пьера ради денег и места для молодёжи.
Льюис Хэмилтон — 2023
За два сезона британец оценит, не начинает ли он потихоньку терять скорость и мотивацию. Многое будет зависеть от числа титулов и скорости машины.
Даниэль Риккардо — 2023
Несмотря на противоречивый дебютный сезон в составе «Макларена», у Риккардо ещё есть время, чтобы проявить себя в Уокинге.
Валттери Боттас — 2024
Переход в «Альфа Ромео» позволил финну наконец оставить в прошлом ситуацию, когда ему каждый год предлагали продление контракта лишь на сезон.
Эстебан Окон — 2024
В «Альпин» шокировали всех щедрым трёхлетним контрактом для Эстебана. И даже после победы в Венгрии столь длительное соглашение выглядит авансом.
Шарль Леклер — 2024
«Феррари» не прогадала, когда надолго гарантировала себе услуги монегаска. И уже скоро можно будет обсудить продление контракта.
Ландо Норрис — 2025
В «Макларене» осознавали, что услугами Ландо могут заинтересоваться «Мерседес» и «Ред Булл», и заранее себя обезопасили. Ну и Норрис по деньгам явно в обиде не остался.
Макс Ферстаппен — 2028
Если голландец отработает контракт до конца, то таким образом проведёт в «Ред Булл» почти 12 полных сезонов! И даже тогда ему будет всего 31 год.
У Ферстаппена мощнейший контракт на 7 лет. Кто ещё в Ф-1 с многолетними соглашениями?
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