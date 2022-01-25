Пьер Гасли: если будет свободное место в топ-команде, то я должен быть первым выбором

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли назвал свою главную цель на ближайшие сезоны.
«Надо будет посмотреть, каким будет мнение «Ред Булл» по поводу меня. Я в этой системе уже восемь лет. Это долгое время, и очевидно, что в данный момент у них очень конкурентоспособная машина. Мне нужно посмотреть, что они собираются делать с Максом и как они будут двигаться дальше, но, очевидно, мне нужно подумать и о своей карьере.
Я ещё очень молод, мне 25 лет, но моя цель — быть на первом месте, когда топ-команды будут смотреть, кто может стать заменой их лидеров. Я был девятым в чемпионате водителей. Все восемь парней впереди меня — это гонщики, которые выступают за четыре лучших команды. Поэтому для меня важно показать, что если будет свободное место, то я должен быть первым выбором», — приводит слова Гасли PlanetF1.
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