Норрис вошёл в тройку самых высокооплачиваемых гонщиков Формулы-1 после нового контракта

GrandPX.news сообщает о том, что 22-летний пилот «Макларена» Ландо Норрис поднялся на третье место в списке самых высокооплачиваемых гонщиков Формулы-1 после подписания нового контракта с командой до 2025 года.
Сообщается, что сумма контракта составляет $ 14 млн в год, что позволит ему заработать более $ 50 млн за время соглашения.
Норрисом также интересовались другие команды чемпионата, однако всё осталось на уровне разговоров.
«Были небольшие разговоры тут и там, но и всё на этом. Очевидно, они не зашли далеко. Как только что-то появилось, я обратился к Андреасу Зайдлю. Мы немного поговорили о том, что нам готовит будущее, ну и так далее.
Превыше всего моё счастье. Это самое главное. То, что я решил остаться в «Макларене», — это хорошо и является сильным сигналом», — сказал Норрис.
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