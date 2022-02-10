Норрис вошёл в тройку самых высокооплачиваемых гонщиков Формулы-1 после нового контракта

GrandPX.news сообщает о том, что 22-летний пилот «Макларена» Ландо Норрис поднялся на третье место в списке самых высокооплачиваемых гонщиков Формулы-1 после подписания нового контракта с командой до 2025 года.

Сообщается, что сумма контракта составляет $ 14 млн в год, что позволит ему заработать более $ 50 млн за время соглашения.

Норрисом также интересовались другие команды чемпионата, однако всё осталось на уровне разговоров.

«Были небольшие разговоры тут и там, но и всё на этом. Очевидно, они не зашли далеко. Как только что-то появилось, я обратился к Андреасу Зайдлю. Мы немного поговорили о том, что нам готовит будущее, ну и так далее.

Превыше всего моё счастье. Это самое главное. То, что я решил остаться в «Макларене», — это хорошо и является сильным сигналом», — сказал Норрис.