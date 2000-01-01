Ярчайший россиянин и ещё 11 гонщиков-«старичков», которые провели в «молодёжках» вечность

12 гонщиков, вечность топтавшихся на пороге Формулы-1
Двое из них между делом успели погоняться и в Ф-1!
Рой Ниссани
Пятый сезон в Ф-2 (2018, 2020–…).
Лучший результат: 16-е место (2021).
Достижения: бан на один этап из-за перебора штрафных баллов.
Сейчас: продолжает в Ф-2 – думается, ещё пару сезонов проедет.
Лучший результат: 16-е место (2021).
Достижения: бан на один этап из-за перебора штрафных баллов.
Сейчас: продолжает в Ф-2 – думается, ещё пару сезонов проедет.
Томаш Энге
Шесть сезонов в Ф-3000 (1998–2002, 2004).
Лучший результат: третье место (2001, 2002).
Достижения: шесть побед, лишился титула из-за положительного теста на наркотики; три гонки в Ф-1 в составе «Проста».
Сейчас: не выходил на старт с 2019-го.
Лучший результат: третье место (2001, 2002).
Достижения: шесть побед, лишился титула из-за положительного теста на наркотики; три гонки в Ф-1 в составе «Проста».
Сейчас: не выходил на старт с 2019-го.
Рене Биндер
Шесть сезонов в GP2/Ф-2 (2012–2017).
Лучший результат: 22-е место (2015).
Достижения: никаких.
Сейчас: пробовался в «Индикаре», регулярно выходит на старт марафона в Ле-Мане.
Лучший результат: 22-е место (2015).
Достижения: никаких.
Сейчас: пробовался в «Индикаре», регулярно выходит на старт марафона в Ле-Мане.
Стефано Колетти
Шесть сезонов в GP2/Ф-2 (2009, 2011–2014, 2017).
Лучший результат: пятое место (2013).
Достижения: семь побед, включая домашний триумф в Монако.
Сейчас: после ухода из Ф-2 проехал только несколько гонок в GT и туринге.
Лучший результат: пятое место (2013).
Достижения: семь побед, включая домашний триумф в Монако.
Сейчас: после ухода из Ф-2 проехал только несколько гонок в GT и туринге.
Серхио Канамасас
Шесть сезонов в GP2/Ф-2 (2012–2017).
Лучший результат: 14-е место (2014, 2017).
Достижения: два подиума, бан на одну гонку за небезопасное вождение в Монце.
Сейчас: повесил шлем на гвоздь по ходу сезона-2017.
Лучший результат: 14-е место (2014, 2017).
Достижения: два подиума, бан на одну гонку за небезопасное вождение в Монце.
Сейчас: повесил шлем на гвоздь по ходу сезона-2017.
Шон Гелаэль
Шесть сезонов в GP2/Ф-2 (2015–2020).
Лучший результат: 15-е место (2016, 2017, 2018).
Достижения: два подиума и шлем-ведро KFC.
Сейчас: перешёл в гонки на выносливость.
Лучший результат: 15-е место (2016, 2017, 2018).
Достижения: два подиума и шлем-ведро KFC.
Сейчас: перешёл в гонки на выносливость.
Лука Гьотто
Шесть сезонов в GP2/Ф-2 (2016–2020, 2022).
Лучший результат: третье место (2019).
Достижения: семь побед.
Сейчас: ушёл в GT, но всегда готов выйти на замену.
Лучший результат: третье место (2019).
Достижения: семь побед.
Сейчас: ушёл в GT, но всегда готов выйти на замену.
Джорджио Пантано
Семь сезонов в Ф-3000/GP2 (2001–2003, 2005–2008).
Лучший результат: чемпион (2008).
Достижения: шесть побед в Ф-3000, ещё девять (и титул) уже в GP2 – а между ними был сезон в Ф-1 в «Джордане».
Сейчас: на пенсии с 2014-го.
Лучший результат: чемпион (2008).
Достижения: шесть побед в Ф-3000, ещё девять (и титул) уже в GP2 – а между ними был сезон в Ф-1 в «Джордане».
Сейчас: на пенсии с 2014-го.
Лука Филиппи
Семь сезонов в GP2 (2006–2012).
Лучший результат – второе место (2011).
Достижения: шесть побед (последняя – сразу после возвращения из годичного отпуска).
Сейчас: пробовал себя в «Индикаре» и Ф-Е, теперь переключился на туринг и GT.
Лучший результат – второе место (2011).
Достижения: шесть побед (последняя – сразу после возвращения из годичного отпуска).
Сейчас: пробовал себя в «Индикаре» и Ф-Е, теперь переключился на туринг и GT.
Артём Маркелов
Семь сезонов в GP2/Ф-2 (2014–2020).
Лучший результат – второе место (2017).
Достижения: девять побед и множество потрясающих обгонов.
Сейчас: нигде не выступает с конца 2020-го.
Лучший результат – второе место (2017).
Достижения: девять побед и множество потрясающих обгонов.
Сейчас: нигде не выступает с конца 2020-го.
Ральф Бошунг
Седьмой сезон в Ф-2 (2017–…).
Лучший результат – 10-е место (2021).
Достижения: четыре подиума.
Сейчас: продолжает гоняться в Ф-2, где пока только один сезон проехал целиком.
Лучший результат – 10-е место (2021).
Достижения: четыре подиума.
Сейчас: продолжает гоняться в Ф-2, где пока только один сезон проехал целиком.
Джонни Чекотто-мл.
Девять сезонов в GP2/Ф-2 (2009–2017).
Лучший результат – пятое место (2014).
Достижения: четыре победы, бан на одну гонку за завал в Монако.
Сейчас: бросил гонки в 2019-м.
Лучший результат – пятое место (2014).
Достижения: четыре победы, бан на одну гонку за завал в Монако.
Сейчас: бросил гонки в 2019-м.
Ярчайший россиянин и ещё 11 гонщиков-«старичков», которые провели в «молодёжках» вечность
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