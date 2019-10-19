Гонщик превратил шлем в баскет — 12 сочных крыльев! Издали похоже на мозги

Знакомьтесь — гонщик Формулы-2 Шон Гелаэл, сын главы индонезийского KFC. В этой серии он выступает с 2015 года, когда она называлась ещё GP2. Шон пока не одержал ни одной победы, однако является одним из самых ярких гонщиков первенства. Всё дело в шлеме — он выглядит как корзина жареной курицы.

«Я хотел сделать нечто особенное. Раньше у меня был шлем разрисованный граффити, потом я перешёл к дизайну в стиле обуви и теперь перешёл к чему-то более забавному, — рассказывает Гелаэл. — Сейчас это баскет KFC с двенадцатью кусочками курицы. Думаю, это классно. Если смотреть на шлем издалека, курица на макушке выглядит как мозги».

Фото: fiaformula2.com

Выбор KFC не случаен — отец гонщика, Рикардо Гелаэл, владеет правами на франшизу сети в Индонезии. Состояние Гелаэла-старшего оценивается в 185 миллионов долларов, именно он является главным спонсором сына. При этом Рикардо Гелаэл прежде иногда поддерживал не только Шона, но и его напарников

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«Я хотел, чтобы основными цветами были красный и белый, потому что, во-первых, это цвета моей команды „Према“, а во-вторых — цвета флага Индонезии. Кроме того, эти же цвета использует KFC, так что всё сошлось, — добавляет Шон. — Некоторые пилоты используют один дизайн шлема и не меняют его. Я оставляю только надпись „гелаэлизированный“, а остальное меняю. С этим дизайном мне помог молодой парень по имени Кенни. Поначалу он был немного в шоке, но потом, думаю, идея ему понравилась».

Спортивными успехами Гелаэл пока похвастаться не может — он не выигрывал гонок ни в Формуле-2, ни в Формуле-3, ни в Формуле «Рено». Однако у Шона есть достижения в национальных раллийных гонках и две победы в Азиатской серии Ле-Ман — это, правда, было в начале 2016 года. В том же сезоне, к слову, Гелаэл проехал «4 часа Сильверстоуна» в составе экипажа SMP Racing — вместе с Митчем Эвансом и Антонио Джовинацци индонезиец на прототипе BR01 занял пятое место.

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В сезоне-2019 Гелаэл занимает 16-е место в Формуле-2. В этом году лучшим результатом Шона является шестое место, хотя в прошлые годы ему пару раз удалось подняться на подиум. Его напарник — Мик Шумахер — занимает 12-ю позицию, у немца 51 очко против 15 у индонезийца. Тем не менее Гелаэл уже выезжал в тренировках в рамках Гран-при Формулы-1 и пилотировал «Торо Россо». Вряд ли из этого выйдет что-то серьёзное — пока у Гелаэла недостаточно результатов для получения Суперлицензии, необходимой для перехода в «Большие призы».

Но Шон не собирается сдаваться — следующий год будет его пятым сезоном в серии, именно на пятый год чемпионами GP2 стали Палмер и Мальдонадо. Быть может именно сезон-2020 позволит добиться прорыва.