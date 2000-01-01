Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
Исследование от издания Sportico — с учётом результатов команд, инфраструктуры и известности бренда.
«Хаас» — $ 710 млн
Американцев ценят ниже всего из-за слабой инфраструктуры (слишком сильно полагаются на «Феррари») и так себе результатов.
«Уильямс» — $ 795 млн
Британцы избежали последней строчки благодаря историческому бренду и полноценной, по сравнению с «Хаасом», базой команды.
«Альфа Ромео» — $ 815 млн
Довольно бессмысленная оценка для команды, три четверти которой только-только продали «Ауди» и которая готовится сменить название.
«Альфа Таури» — $ 905 млн
На удивление высокая позиция для команды, которая сильно зависит от «Ред Булл» и чьё переименование не оправдало ожиданий.
«Альпин» — $ 1,08 млрд
Интересно, что совсем недавно французы продали 24% акций, и, согласно этой сделке, всю команду оценили в $ 900 млн.
«Астон Мартин» — $ 1,14 млрд
Британцы вошли в пятёрку благодаря серьёзным инвестициям в базу, известному бренду и взрывному росту результатов.
«Макларен» — $ 1,56 млрд
Команда из Уокинга оказалась в собственной лиге. Пусть базу она теперь арендует, но сказываются существенные инвестиции, сильный бренд и наличие коллег из дорожного отдела.
«Ред Булл» — $ 2,42 млрд
Пусть «энергетики» и доминируют в Ф-1, для лидерства в финансовом рейтинге этого мало. Сказывается «неавтомобильный» бренд.
«Мерседес» — $ 2,7 млрд
Доминаторы второй половины 2020-х хотя бы тут сумели опередить «Ред Булл», но вот до первого места всё равно не дотянулись…
«Феррари» — $ 3,13 млрд
Разве кто-то сомневался в лидере? Даже если «Скудерия» продолжит проигрывать, мощные бренд и база никуда от неё не денутся.
Сколько стоит каждая из 10 команд Формулы-1? Счёт идёт на миллиарды
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