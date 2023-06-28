Команда Формулы-1 «Альфа Таури» сменит название
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что команда Формулы-1 «Альфа Таури» в следующем сезоне претерпит изменения, включая новых спонсоров и новое название.
«В 2024 году у «Альфа Таури» будут два новых лидера, Лоран Мекиес и Петер Байер. Будут новые спонсоры и новое название. Ориентация ясна: следовать за «Ред Булл» настолько, насколько позволяет регламент. Собственные разработки — это неправильный путь», — приводит слова Марко Kleine Zeitung.
После восьми этапов Формулы-1 сезона-2023 «Альфа Таури» занимает последнее, 10-е место, имея в своём активе всего два очка. На первом месте со значительным отрывом от соперников идёт австрийская команда «Ред Булл», у которой 321 очко.
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