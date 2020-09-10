«Макларен» собирается продать свою базу в Уокинге за $ 260 млн

McLaren Group, которой принадлежит одноимённая команда Формулы-1, для стабилизации финансовой ситуации поручила агентству недвижимости Colliers начать процесс продажи и обратной аренды технологического центра в Уокинге, сообщает Sky News.



Доход от продажи базы может составить $ 260 млн. После чего команда арендует её у нового собственника.



В этом году компания McLaren Group уже привлекла сотни миллионов фунтов капитала от существующих акционеров, а также получила кредит в размере $ 184 млн от Национального банка Бахрейна.



Помимо этого McLaren Group планирует продажу миноритарной доли своего автоспортивного подразделения, на которую, как ожидается, будет большой спрос после недавней покупки американскими инвесторами из Dorilton Capital команды «Уильямс».