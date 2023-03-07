Как «Астон Мартин» и Алонсо стали главной сенсацией Формулы-1? Есть 5 причин

Форма «Астон Мартин» — главная неожиданность на старте нового сезона Ф-1. Что резко позволило британцам превратиться в конкурента «Феррари» и «Мерседеса» в споре за второе место позади «Ред Булл»? Сейчас всё объясним.

Агрессивная трансферная кампания

Всё достаточно банально: миллиардер Лоуренс Стролл ещё пару лет назад серьёзно вложился в развитие команды, и сейчас это начинает давать свои плоды. Штат «Астон Мартин» вырос с 400 сотрудников до 800, и в том числе команда увела ряд именитых инженеров топ-команд.

У всех на слуху такие приобретения «Астон Мартин», как глава отдела аэродинамики «Ред Булл» Дэн Фэллоуз из «Ред Булл» (стал техническим директором), главный специалист по аэродинамике «Мерседеса» Эрик Бландин (заместитель технического директора), главный конструктор «Альфа Ромео» Лука Фурбатто (директор по инжинирингу) и глава отдела проектирования аэродинамических элементов «Ред Булл» Эндрю Алесси (в «Астоне» — та же должность).

Дэн Фэллоуз – одно из громких подписаний «Астон Мартин» Фото: Aston Martin F1

Правда, столь агрессивная селекция «Астона» вызвала у конкурентов вопросы. Да, те же Фэллоуз и Бландин могут не подпадать под лимит расходов, если они входят в число трёх самых высокооплачиваемых сотрудников. Но солидную прибавку в жалованье по сравнению со своими прежними командами получили и многие другие инженеры. Впрочем, проверки ФИА обнаружили у «Астона» лишь процедурные нарушения лимита бюджета, но не фактические.

Ещё одной проблемой мог стать процесс трансформации из вечного середнячка в команду с совсем другими амбициями. Год назад из лагеря «Астона» доносилась масса слухов о внутренних разногласиях, но, похоже, всё улеглось. Старая гвардия отошла в сторону: Отмар Зафнауэр теперь руководит «Альпин», а прежний технический директор Энди Грин занялся проектами «Астон Мартин» за пределами Ф-1.

Удачная концепция машины

Топовые новички «Астон Мартин» приступили к работе в 2021-2022 годах, и болид AMR23 – первый, что был создан новой технической бригадой. И получилось круто. Фэллоузу и компании удалось не только совместить удачные идеи «Ред Булл» и «Феррари», но при этом творчески их интерпретировать. И вписать в собственные решения силовую установку и заднюю подвеску «Мерседеса» — а это тот ещё ребус!

В «Ред Булл», правда, ворчат, что и новый болид «Астон Мартин»» слишком похож на творение «быков». Хельмут Марко даже удивляется: «Да, Фэллоуз не мог стереть из головы свои знания, но можно ли всё скопировать так детально без документации нашей машины? На подиуме в Бахрейне было три «Ред Булл», просто один – с другим мотором».

Не согласимся с уважаемым доктором. Во-первых, повторимся, что задняя часть болида «Астона» по определению должна иметь общие черты с «Мерседесом». Во-вторых, если взглянуть на боковые понтоны, то различия с «Ред Булл» налицо. Прежде всего речь идёт о необычной впадине с внутренней стороны боковых понтонов. Эта «дыра», управляющая воздушными потоками, уникальное и, как показывает практика, вполне работоспособное решение. Так что инженеры «Астона» умеют не только грамотно копировать, но и предлагать собственные идеи.

Фернандо Алонсо при этом считает, что нынешняя форма «Астона» — это лишь начало. Мол, если «Ред Булл» и «Феррари» развивают прошлогодние концепции, то «Астон Мартин» существенно сменил подход перед сезоном-2023 и в теории располагает куда большим потенциалом для дальнейшего улучшения машины.

«Эта машина будет кардинально меняться в течение сезона. В этом план. Я слышал от команды, что две трети этой машины будут изменены в ходе сезона», — словно угрожал соперникам Алонсо на пресс-конференции в Бахрейне.

«Астон Мартин» правда похож на «Ред Булл», но точно не его копия Фото: Aston Martin F1

Ограничения в Формуле-1

Явно на руку «Астону» две новации чемпионата мира: лимит на расходы и скользящая шкала, ограничивающая работу команд в аэродинамической трубе. Что касается лимита, то он не позволил «Ред Булл» и «Мерседесу» удержать инженеров, получивших щедрые предложения из «Астона». Фаворитам перед сезоном-2022 пришлось сокращать составы, и в такой ситуации они точно не могли завалить топ-сотрудников деньгами, лишь бы они не ушли.

Со скользящей шкалой всё ещё очевиднее. Согласно регламенту, чем ниже команда в Кубке конструкторов, тем больше у неё сессий работы в аэродинамической трубе. В такой ситуации скромное седьмое место «Астона» год назад – залог стремительного развития машины по сравнению с лучшими командами чемпионата. Правда, чем дальше, тем сложнее: следующее распределение часов работы в трубе произойдёт в середине календарного года, и уже понятно, что «Астону» придётся ужаться.

Приход Фернандо Алонсо

Испанский чемпион – мотиватор, который всегда старается вытащить из всех в команде максимум. Мы не говорим, что Лэнс Стролл или тем более Себастьян Феттель ничего не пытались сделать, и всё же присутствие в коллективе Алонсо – практически гарантия, что каждый выложится на все сто.

При этом если сравнивать Фернандо с Себом, то к немцу были вопросы по мотивации. Феттель скучал по семье, занимался активизмом и в целом словно аккуратно подходил к окончанию карьеры без мечтаний о новой борьбе за победы. В то же время Алонсо сосредоточен на гонках и производит впечатление человека, который вопреки всему верит в третье чемпионство.

«Если я могу описать Фернандо лишь одним словом, это будет «вау», — говорит глава «Астон Мартин» Майк Крак. – Честно, от него позитивное влияние в плане обратной связи по машине, в плане постоянного подталкивания нас и самого себя вперёд. Конечно, всё позитивно и в плане скорости. Так что мы очень довольны».

Просчёты главных конкурентов

Безусловно, нынешние результаты «Астон Мартин» не производили бы столь сильного впечатления без неудач «Феррари» и «Мерседеса». Обе команды явно добились за зиму недостаточного прогресса, что и позволило «Астону» их догнать. Немцы слишком увлеклись собственной концепцией машины, заведшей их в тупик, а итальянцы… Тут много всего: очередные перестановки в руководстве, вернувшиеся проблемы с двигателем, вопросы по настройкам и форме Сайнса… Короче говоря, Фэллоуз и компания – молодцы, но если бы две топ-команды были в порядке, то «Астон» просто стал «лучшим из остальных» и застолбил за собой седьмое и восьмое места в гонках.

Но теперь команда семьи Строллов уже в компании больших ребят. По своему составу «Астон» в состоянии бороться с лидерами. На подходе инфраструктура: переезд на новую базу произойдёт уже в этом году. По деньгам вопросов тоже нет.

Однако чем ближе ты к вершине, тем тяжелее сделать последний шаг. Уже скоро подиумы могут стать чем-то обыденным, а если «Феррари» и «Мерседес» вновь оттеснят «Астон» на четвёртую позицию, то посмотрим, как это скажется на моральном духе команды.