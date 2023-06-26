Актёр Райан Рейнольдс с группой инвесторов приобрёл за € 200 млн 24% акций «Альпин»

Команда Формулы-1 «Альпин» сообщила, что группа инвесторов приобрела 24% её акций на сумму € 200 млн. Отмечается, что стоимость «Альпин» после этих инвестиций составит около $ 900 млн. В качестве инвесторов выступили Otro Capital, RedBird Capital Partners и Maximum Effort Investments (во главе с голливудским актёром Райаном Рейнольдсом).
«Это объединение является важным шагом для повышения нашей эффективности на всех уровнях. Во-первых, Otro Capital, RedBird Capital Partners и Maximum Effort Investments как международные игроки с большим опытом работы в спортивной индустрии привнесут свой опыт в развитие нашей медиа- и маркетинговой стратегии, необходимой для поддержания наших спортивных результатов в долгосрочной перспективе. Во-вторых, полученный дополнительный доход, в свою очередь, будет реинвестирован в команду, чтобы ещё больше ускорить реализацию нашего плана, направленного на то, чтобы догнать лучшие команды по максимальному уровню технического оснащения», — сказал исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси.
«Альпин» представила болид А523 на новый сезон Формулы-1:
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