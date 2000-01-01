Золото в командном турнире на Олимпиаде в Сочи
9 февраля 2014 года, ровно 10 лет назад, Россия завоевала первое золото на Олимпийских играх — 2014. Наши фигуристы выиграли первый в истории командный турнир. Как это было?
Короткая программа
Соревнования проходили в три дня. 6 февраля с короткими программами выступили Евгений Плющенко (второе место) и Татьяна Волосожар/Максим Траньков (первое место), 8 февраля — Юлия Липницкая (первое место) и Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв (третье место).
Произвольная программа
8 февраля с произвольной программой выступили Ксения Столбова/Фёдор Климов (первое место), а 9 февраля — Плющенко, Липницкая (обм — первое место), Елена Ильиных/Никита Кацалапов (третье место).
Досрочная победа
Ещё до окончания выступлений было понятно, что золото уйдёт России, так как отрыв составлял 11 очков. В итоге же россияне обошли Канаду на 10 очков.
Золотые медали России на Олимпийских играх в Сочи. Командный турнир фигуристов
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