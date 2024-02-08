«Сочи-2014 навсегда останется в моём сердце». Ностальгический монолог фигуристки-чемпионки

10 лет назад на весь мир гремели зимние Олимпийские игры в Сочи. А как раз 8 февраля в ледовом дворце «Айсберг» продолжался командный турнир фигуристов, стартовавший ещё до торжественной церемонии открытия.

Во второй соревновательный день приумножать успех Евгения Плющенко, Татьяны Волосожар и Максима Транькова выходили Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв, Юлия Липницкая, Ксения Столбова и Фёдор Климов. Усилиями этих фигуристов (а также Елены Ильиных и Никиты Кацалапова, которые вышли на лёд в третий день) Россия завоевала первое золото домашней Олимпиады.

Выступавшая в танцах на льду Екатерина Боброва специально для «Чемпионата» вспомнила, как это было.



Эмоции и переживания олимпийской чемпионки — в красочном монологе.

«Мы несём ответственность за то, как пройдёт Олимпиада в нашей стране»

Сейчас возвращаться на 10 лет назад сложно, несмотря на яркие эмоции, которые мы испытали перед, во время и после Олимпиады в Сочи. Но когда закрываешь глаза и вспоминаешь эти моменты, испытываешь приятные эмоции. За эти 10 лет, помимо фигурного катания, в моей жизни произошло много нового и интересного, но всё равно Сочи навсегда останется в моём сердце как очень яркая страница в карьере и в жизни.

За год до Олимпийских игр у нас был финал Гран-при в Сочи. Нам на правах хозяев хотелось приехать и всем показать: «Ребята, смотрите, здесь скоро Олимпиада!» А по факту там еще далеко не всё было готово, нам приходилось по грязи и через перекопанные дороги пробираться к «Айсбергу». Тогда мы испытывали тревогу, потому что скоро Олимпиада, весь мир ждёт, и мы не понимали, как это за год приведётся в порядок. Было очень волнительно, потому что это нас всё так или иначе касалось.

Потом за полтора месяца до Олимпийских игр мы приезжали в Сочи на чемпионат России. Тогда тоже не всё было идеально, были недоработки, и мы очень переживали. Это же наша страна, мы тоже несём некую ответственность за то, как пройдут Олимпийские игры в нашей стране, хотелось, чтобы всё было идеально, так, как мы можем — с русской душой, с размахом. Но мы были уверены, что наши сделают всё возможное. Так и получилось. Когда мы приехали на Олимпийские игры, впечатления были самые лучшие. Условия проживания, транспорт, логистика, катки, арены, раздевалки — всё было чётко и удобно.

«Глаза соперников в раздевалках наполнялись страхом»

Один из ярчайших моментов Олимпийских игр — это, конечно, соревнования. Битком набитый многотысячный зал с болельщиками, которые настолько сильно поддерживали нас и других фигуристов, что штукатурка в раздевалках чуть ли не сыпалась под их напором. Глаза соперников в раздевалках наполнялись немножечко страхом. Эти чувства не передать словами. Я вспоминаю, и у меня мурашки бегут по коже.

Первые командные соревнования на Олимпийских играх… Мы не знали, что и как будет, мы ничего не высчитывали, но шли к этому турниру целенаправленно. Командный турнир был на следующий день после открытия (соревнования стартовали за день до церемонии, но Боброва и Соловьёв выступали на следующий. — Прим. «Чемпионата»), поэтому на само открытие мы, к сожалению, не ходили, но видели этот шедевральный салют с наших балконов — мы насладились им, а потом сразу легли спать, так как завтра соревнования. У нас была цель откататься хорошо, сделать своё дело. Федерация распределила так, что у нас были замены в парах и в танцах — наше дело было откатать ритм-танец.

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв в командном турнире Сочи-2014 Фото: РИА Новости

Конечно, было очень непросто выходить на соревнования, несмотря на то что опыт имеется колоссальный, Олимпийских игр в том числе. Но каждые Олимпийские игры — это ни с чем не сравнимо. Когда ты выходишь на лёд, тебя все равно переполняют эмоции, какой бы стальной характер у тебя ни был. Повезло, что я выступала в танцах на льду и рядом со мной был партнёр, который держал меня за руку. Я знала, что Димка — это моя опора, за которую я могу держаться.

«Осознание того, что мы олимпийские чемпионы, не приходило»

Откатали ритм-танец мы хорошо, потом начали болеть за наших сокомандников. Самыми последними выступали Лена Ильиных с Никитой Кацалаповым, тогда мы уже были в большом отрыве от остальных команд и понимали, что, как бы ребята ни откатали, мы всё равно будем первыми. Но осознание того, что мы олимпийские чемпионы, всё равно не приходило. Я помню момент, когда мы шли на награждение и с блеском в глазах несётся на меня Лена Ильиных и орёт на весь каток: «Катя, ты можешь представить, мы олимпийские чемпионки!» Даже тогда этого понимания не было.

Конечно, были непередаваемые ощущения от этой командной работы. Мы на домашней Олимпиаде принесли первое золото в копилку нашей сборной. Это было очень здорово! И это потрясающее награждение на площади, когда толпа тебя встречает, на тебя вешают медали, ты в центре внимания, играет гимн России — тогда же на Олимпийских играх он играл в последний раз. Пережить это дорогого стоит. Это бесценно. Не всем атлетам, даже очень высокого уровня, удаётся попасть на Олимпийские игры. И далеко не всем удаётся выступить на Олимпийских играх в своей стране. Поэтому мы были наполнены счастьем.

Российские фигуристы на церемонии награждения Фото: РИА Новости

Дальше мы положили медали в тумбочку и целенаправленно готовились к личному турниру. Понятное дело, что мы готовились к определённым результатам, но нам их не удалось показать, к сожалению (Екатерина и Дмитрий стали пятыми в личном турнире. — Прим. «Чемпионата»). Это немножко подпортило счастье от Олимпийских игр, но, как говорят психологи, человек стирает негативные моменты из своей памяти, чтобы оставить что-то яркое и хорошее.

Когда меня спрашивают, что для меня Олимпийские игры в Сочи, я отвечаю: это праздник спорта, праздник единения. Многие спортсмены и тренеры, которые прошли не одни Олимпийские игры, говорили, что это действительно была лучшая Олимпиада. И ты понимаешь, что ты, так или иначе, был к этому причастен, и с гордостью выслушиваешь все эти слова восхищения. «Да, у нас были лучшие Олимпийские игры», — это самое главное, что приходит на ум, когда задают такой вопрос.