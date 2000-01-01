Топ-матчи выходных: «Ман Сити» против «Арсенала», «Наполи» против «Ромы»

Две лучшие команды чемпионата Англии встречаются на стадии 1/6 Кубка Англии. Будет жарко, хотя последние 10 встреч во всех – за «Сити». Зато единственная победа «Арсенала» была в 2020 году, в полуфинале как раз Кубка Англии. ►►

