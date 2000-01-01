Топ-матчи выходных: «Ман Сити» против «Арсенала», «Наполи» против «Ромы»
Заруба Гвардиолы и Артеты в Кубке, тяжёлый матч «Монако» Головина и ещё одна проверка чемпионских амбиций «Наполи». ►►
27 января, пятница, 23:00: «Манчестер Сити» – «Арсенал»
Две лучшие команды чемпионата Англии встречаются на стадии 1/6 Кубка Англии. Будет жарко, хотя последние 10 встреч во всех – за «Сити». Зато единственная победа «Арсенала» была в 2020 году, в полуфинале как раз Кубка Англии. ►►
28 января, суббота, 23:00: «Марсель» – «Монако»
Битва за медали Лиги 1: если «Монако» хочет преследовать «ПСЖ» и/или войти в тройку, надо побеждать. «Марсель» как раз на 3-м месте. В прошлой игре с «ОМ», кстати, Александр Головин отметился ассистом.
29 января, воскресенье, 19:30: «Байер» – «Боруссия»
Встречи Дортмунда и Леверкузена часто заканчиваются обилием голов. «Боруссии» сейчас критически важно не терять очки – настолько плотная группа за «Баварией». Но «Байер» набрал ход: пять побед подряд.
29 января, воскресенье, 22:45: «Наполи» – «Рома»
Команда Лучано Спаллетти мчится к скудетто. Уже +12 от «Милана», но впереди «Рома» Жозе Моуринью. Римляне не проигрывают шесть матчей, а Жозе умеет парковать «автобус». Чем ответят Хвича и компания?
29 января, воскресенье, 23:00: «Реал» Мадрид – «Реал Сосьедад»
«Реал» в погоне за «Барселоной» (+3 очка), но в Ла Лиге появилась новая сила – «Реал Сосьедад»! Чем крута команда, мы разбирали в этом материале. В общем, легко парням Карло Анчелотти точно не будет.
Топ-матчи выходных: «Ман Сити» против «Арсенала», «Наполи» против «Ромы»
Читайте также
Безумные памятники Месси
Первая лига: Мем первой части сезона
Первая лига: Блестящий игрок первой части сезона
Первая лига: Из грязи в князи первой части сезона
Первая лига: Перезапуск первой части сезона
Первая лига: Красавчик первой части сезона
Кто заменит Бускетса в «Барселоне»
Самые крупные трансферы в истории «Шахтёра»
Как Юрген Клопп не узнал экс-игрока «Ман Сити»
Топ-5 португальцев, игравших за «Челси»
Топ-5 клубов с наибольшим числом побед в 2022 году
Какие рекорды Роналду может побить Месси
Бельерин зарабатывает менее € 10 тыс. в неделю
Мартин Эдегор разрывает АПЛ
Чем занимаются дети великого Пеле?
Эрлинг Холанд побил рекорд АПЛ