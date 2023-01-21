У «Барселоны» и «Реала» появился конкурент за титул? И это совсем не топ-клуб

«Реал Сосьедад» обыграл «Райо Вальекано» (2:0) в матче 18-го тура и сравнялся с «Реалом» по очкам в чемпионате Испании. Команда Иманола Альгуасиля одержала пять побед подряд в Примере и отстаёт от первого места на три очка. Как ни парадоксально, но такой рывок клуб сделал после летней продажи «Ньюкаслу» главного лидера – форварда Александера Исака, трансфер оценивается в € 70 млн. На эти деньги приобрели нескольких новичков, которые теперь и делают разницу.

Трансферы «Реала Сосьедад» сработали прекрасно

Летом клуб из Сан-Себастьяна продал Александера Исака, Виллиана Жозе (€ 10 млн) и Мэтью Райана (€ 500 тыс.). Помимо них, ушли на правах свободных агентов ещё пять игроков, в числе которых – когда-то талантливый бельгиец Аднан Янузай. Им на замену клуб подписал пять новичков – и всех в атаку: в аренду Александра Сёрлота за € 1,5 млн из «РБ Лейпциг» (вторая аренда), Такефусу Кубо за € 6,5 млн из «Реала», Мохамеда-Али Шо за € 11 млн из «Анже», Брайса Мендеса за € 14 млн из «Сельты» и Умара Садика за € 20 млн из «Альмерии».

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Если в сезоне-2021/2022 Александр Сёрлот забил три гола в 33 матчах за «Реал Сосьедад» в Примере, то сейчас у него 8+1 по системе «гол+пас» в 14 играх. Кроме того, норвежец дважды отличился в Кубке Испании и Лиге Европы. Прямо сейчас у него пятиматчевая голевая серия в чемпионате Испании. Он забил по голу «Севилье», «Осасуне», «Альмерии», «Атлетику» и «Райо Вальекано».

Александр Сёрлот в «Реале Сосьедад» радуется голу Фото: Fran Santiago/Getty Images

Подписавший летом пятилетний контракт Такефуса Кубо тоже стал игроком старта. Он закрывает разные позиции в атаке и уже отметился тремя голами и пятью ассистами в 21 матче во всех турнирах. Мохамед-Али Шо оказался подвержен травмам: за полгода в клубе француз дважды травмировал подколенное сухожилие, а в начале 2023 года получил повреждение лодыжки. При этом он записал на свой счёт 1+1 в Кубке Испании и отметился двумя ассистами в восьми матчах Примеры.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Брайс Мендес стал лидером. Испанец забил победный гол «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы, оформил ассистентский хет-трик в Кубке Испании и выдал шестиматчевую результативную серию в чемпионате. Таким образом, у него 10 голов и семь ассистов в 26 матчах во всех турнирах. По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость за это время выросла более чем в полтора раза – с € 18 млн до € 30 млн. А вот у Умара Садика сразу не пошла карьера в новом клубе. Он забил «Атлетико» в дебютном матче, но в следующей игре с «Хетафе» получил разрыв крестообразной связки. Форвард отсутствует с середины сентября и за этот период пропустил 22 матча.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Ещё одно преимущество «Реала Сосьедад»

Клуб из Сан-Себастьяна практически не теряет очков с аутсайдерами и командами из второй части таблицы. В Примере «Сосьедад» проиграл «Барселоне» (1:4), «Хетафе» (1:2), «Реалу Вальядолид» (0:1) и «Бетису» (0:2), а также потерял очки с «Валенсией» (1:1). В Кубке Испании бело-голубые выбили четырёх соперников и теперь встретятся в четвертьфинале с «Барсой», а в Лиге Европы они победили в пяти матчах из шести. И это при пяти травмированных игроках.

Сейчас у «Барселоны» и «Реала» есть две игры в запасе, но 29 января «Сосьедад» ждёт проверка с «Королевским клубом», после которой можно будет задаться вопросом: «Готов ли клуб из Сан-Себастьяна бороться за титул?»

Турнирная таблица лидеров Ла Лиги

Учитывая, что впереди половина сезона, «Сосьедад» может навязать борьбу «Барселоне» и «Реалу» – команда станет ещё сильнее после выхода из лазарета нескольких игроков, в том числе Умара Садика.