Убежать от зомби, покорить волну, встать на лёд или расслабиться на спав. Ещё больше вариантов в нашей подборке.

Время вместе: несколько идей для незабываемого свидания на 14 февраля

Задуматься о проведении самого романтичного праздника в году за день до него, конечно, не лучшая идея. Все столики в кафе и ресторанах уже забронированы самыми предусмотрительными парочками, в кинотеатрах не осталось билетов. Что, уже собрались устраивать банальный романтический ужин с просмотром телевизора дома? Мы придумали кое-что получше. Делимся с вами идеями активных и нетипичных свиданий в День всех влюблённых.

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Пройти квест

Убежать от зомби, поучаствовать в реалити-шоу, попасть в сказку или в Форд Боярд – кто ещё может похвастать такими приключениями? У парка развлечений «Погружение» есть самые разнообразные квесты для любых компаний. Не бойтесь испытать новые ощущения. Говорят, совместное спасение человечества сближает.

Забронировать игру

Убегаем от зомби и сжигаем калории Новый тренд в фитнесе и спорте. Тренировки, которые помогут подготовиться к концу света.

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Покататься на коньках

Сказочная погода за окном идеально подходит для катания под открытым небом. Самые романтичные и красивые площадки можно найти на Красной площади и на ВДНХ. Ещё одним популярным местом в этот день станет каток в Парке Горького. Там же есть и закрытый вариант для тех, кто боится замёрзнуть.

Главный каток страны: где покататься на коньках в Москве? Сколько стоит встать на коньки в столице, и где это можно сделать абсолютно бесплатно.

Хотели бы исключить столкновение с чьим-то ребёнком в толпе и остаться вдвоём? Выбирайте менее посещаемые катки. Например, в Екатерининском парке, в Кузьминках или на Чистых прудах.

Фото: istockphoto.com

Спуститься с горы

Решить спор «лыжи или сноуборд» можно на ближайших московских склонах.



Спортивный комплекс «Кант»

Где: ст. м. «Нагорная»

Время работы: с 9:00 до 23:00

Прокат: есть

Цена: от 400 руб.



Парк Яхрома

Где: Московская область, Дмитровский район, г. Яхрома

Время работы: 10:00-24:00

Прокат: есть

Цена: уточняйте на сайте.



Горнолыжный комплекс «Снеж.ком»

Где: г. Красногорск, Красногорский б-р., 4

Время работы: 10:00-24:00

Прокат: есть

Цена: от 700 руб.

Покорить волну

Устроить свидание в мокрых майках и покататься на вейкборде можно в самом большом крытом вейк-парке в Москве. Как говорится, «готовь вейкборд зимой»!



Вейк-парк на Дубровке

Где: ст. м. «Дубровка»

Прокат: есть

Цена: от 1500 руб.

Фото: istockphoto.com

Сыграть в сквош

Партия в сквош с любимым человеком — не только отличная идея для свидания, но и способ легко и непринуждённо сбросить лишние калории. Попробовать себя в этом виде спорта можно в сквош-центре «Москва».



Где: ст. м. «Волгоградский проспект», ст. м. «Дубровка»

Время работы: 7:00 — 23:00

Цена: от 1400 руб.

Тест: что ты знаешь о сквоше? Проверь себя и узнай, готов ли ты стать достойным соперником титулованным чемпионам.

Английский спорт как идеальный путь к здоровому и красивому телу Сколько калорий можно сжечь на сквош-корте?

Прыгнуть выше головы

Давно хотели хоть на денёк вернуться в детство? Тогда вам в батутный центр. Здесь даже самый строгий и серьёзный взрослый способен почувствовать себя ребёнком.



Небо

Где: ст. м. «Сокол», ст. м. «Крымская», ст. м. «Бабушкинская», ст. м. «Фили»

Время работы: 10:00-22:00

Цена: от 300 руб.



Flip&Fly

Где: ст. м. «Семёновская», ст. м. «Медведково»

Время работы: уточняйте на сайте

Цена: от 600 руб.

Фото: istockphoto.com

Пострелять

Совместный поход в тир после трудового дня – идеальное свидание для снятия стресса. Например, можете выбрать ближайший тир в торговом центре и настрелять на большую игрушку для любимой. Ну или она для вас, как повезёт.

Фото: istockphoto.com

Сходить на фитнес

Непринуждённая тренировка в зале, заплыв в бассейне, хаммам или сауна – такой вечер точно запомнится вам надолго. Особенно если такие совместные занятия вы совсем не практикуете.



К тому же если вам понравится такое времяпровождение, вы можете воспользоваться скидками World Class'а на абонементы в честь Дня всех влюблённых.

Фото: istockphoto.com

Пробежаться

Пробежка в парке — дёшево и сердито, а главное полезно и применимо при любом бюджете. Наши фавориты для морозной зимней тренировки: Крылатское, парк на Красной пресне, Фили.

Фото: istockphoto.com

Расслабиться

Для тех, кому хватает ежедневных нагрузок, а в праздник хочется отдохнуть и перезагрузиться, придумали СПА. Например, в Crocus Fitness Spa есть масса процедур для двоих.