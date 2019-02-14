Время вместе: несколько идей для незабываемого свидания на 14 февраля

Задуматься о проведении самого романтичного праздника в году за день до него, конечно, не лучшая идея. Все столики в кафе и ресторанах уже забронированы самыми предусмотрительными парочками, в кинотеатрах не осталось билетов. Что, уже собрались устраивать банальный романтический ужин с просмотром телевизора дома? Мы придумали кое-что получше. Делимся с вами идеями активных и нетипичных свиданий в День всех влюблённых.
Пройти квест
Убежать от зомби, поучаствовать в реалити-шоу, попасть в сказку или в Форд Боярд – кто ещё может похвастать такими приключениями? У парка развлечений «Погружение» есть самые разнообразные квесты для любых компаний. Не бойтесь испытать новые ощущения. Говорят, совместное спасение человечества сближает.
Покататься на коньках
Сказочная погода за окном идеально подходит для катания под открытым небом. Самые романтичные и красивые площадки можно найти на Красной площади и на ВДНХ. Ещё одним популярным местом в этот день станет каток в Парке Горького. Там же есть и закрытый вариант для тех, кто боится замёрзнуть.
Хотели бы исключить столкновение с чьим-то ребёнком в толпе и остаться вдвоём? Выбирайте менее посещаемые катки. Например, в Екатерининском парке, в Кузьминках или на Чистых прудах.
Спуститься с горы
Решить спор «лыжи или сноуборд» можно на ближайших московских склонах.
Спортивный комплекс «Кант»
Где: ст. м. «Нагорная»
Время работы: с 9:00 до 23:00
Прокат: есть
Цена: от 400 руб.
Парк Яхрома
Где: Московская область, Дмитровский район, г. Яхрома
Время работы: 10:00-24:00
Прокат: есть
Цена: уточняйте на сайте.
Горнолыжный комплекс «Снеж.ком»
Где: г. Красногорск, Красногорский б-р., 4
Время работы: 10:00-24:00
Прокат: есть
Цена: от 700 руб.
Покорить волну
Устроить свидание в мокрых майках и покататься на вейкборде можно в самом большом крытом вейк-парке в Москве. Как говорится, «готовь вейкборд зимой»!
Вейк-парк на Дубровке
Где: ст. м. «Дубровка»
Прокат: есть
Цена: от 1500 руб.
Сыграть в сквош
Партия в сквош с любимым человеком — не только отличная идея для свидания, но и способ легко и непринуждённо сбросить лишние калории. Попробовать себя в этом виде спорта можно в сквош-центре «Москва».
Где: ст. м. «Волгоградский проспект», ст. м. «Дубровка»
Время работы: 7:00 — 23:00
Цена: от 1400 руб.
Прыгнуть выше головы
Давно хотели хоть на денёк вернуться в детство? Тогда вам в батутный центр. Здесь даже самый строгий и серьёзный взрослый способен почувствовать себя ребёнком.
Небо
Где: ст. м. «Сокол», ст. м. «Крымская», ст. м. «Бабушкинская», ст. м. «Фили»
Время работы: 10:00-22:00
Цена: от 300 руб.
Flip&Fly
Где: ст. м. «Семёновская», ст. м. «Медведково»
Время работы: уточняйте на сайте
Цена: от 600 руб.
Пострелять
Совместный поход в тир после трудового дня – идеальное свидание для снятия стресса. Например, можете выбрать ближайший тир в торговом центре и настрелять на большую игрушку для любимой. Ну или она для вас, как повезёт.
Сходить на фитнес
Непринуждённая тренировка в зале, заплыв в бассейне, хаммам или сауна – такой вечер точно запомнится вам надолго. Особенно если такие совместные занятия вы совсем не практикуете.
К тому же если вам понравится такое времяпровождение, вы можете воспользоваться скидками World Class'а на абонементы в честь Дня всех влюблённых.
Пробежаться
Пробежка в парке — дёшево и сердито, а главное полезно и применимо при любом бюджете. Наши фавориты для морозной зимней тренировки: Крылатское, парк на Красной пресне, Фили.
Расслабиться
Для тех, кому хватает ежедневных нагрузок, а в праздник хочется отдохнуть и перезагрузиться, придумали СПА. Например, в Crocus Fitness Spa есть масса процедур для двоих.