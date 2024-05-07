Второй старт сезона-2024 «Лиги триатлона» прошёл в Казани

4 мая на гоночной трассе Автодрома «КазаньРинг Каньон» прошли соревнования по дуатлону. Спортсмены соревновались на дистанции дуатлон-спринт: 5 км бег + 20 км велогонка + 2,5 км бег. А уже 5 мая на Автодроме прошёл IV этап серии «Лига Триатлона. Дети», где приняли участие 277 самых юных участников.

Дуатлон — это одна из дисциплин триатлона, включающая в себя бег и велогонку. Последовательность прохождения этапов такая: бег — велогонка — бег. Гонки в таком формате отлично подходят как новичкам в триатлоне, так и опытным спортсменам. Это отличная возможность оценить свою текущую форму и разнообразить соревновательный сезон.

Комментарий победителя чемпионата России по дуатлону среди мужчин Дениса Колобродова:

Трасса отличная. Погода немного подвела, но в то же время она дала преимущество и лидерство в пачке. Я очень доволен своим результатом. В прошлом году не удалось осуществить свои планы на этой трассе, в этом году взял реванш. Рассчитывал на тройку, а получилось лучше.

Результаты чемпионата России

Мужчины:

1-е место: Колобродов Денис (Волгоградская область) — 54:21;

2-е место: Клименко Георгий (Волгоградская область) — 54:29;

3-е место: Карпеев Дмитрий (Краснодарский край) — 54:32.

Женщины:

1-е место: Стеценко Алевтина (Санкт-Петербург) — 1:03:05;

2-е место: Горбунова Анастасия (Московская область) — 1:03:18;

3-е место: Попова Полина (Москва) — 1:03:54.

Результаты первенства России

Юноши 13-14 лет:

1-е место: Шутов Константин (Краснодарский край) — 31:05;

2-е место: Кравченко Андрей (Санкт-Петербург) — 31:12;

3-е место: Качко Артемий (Краснодарский край) — 31:32.

Девушки 13-14 лет:

1-е место: Домкина Екатерина (Московская область) — 33:39;

2-е место: Ключарёва Иоанна (Москва) — 34:20;

3-е место: Останко Агния (Ростовская область) — 34:23.

Юноши 15-17 лет:

1-е место: Петровский Алексей (Москва) — 26:49;

2-е место: Скрябин Кирилл (Чувашская республика) — 26:50;

3-е место: Байгильдин Артур (Москва) — 26:53.

Результаты любительских соревнований «Лиги триатлона»

Мужчины:

1-е место: Тихонин Евгений — 59:33;

2-е место: Лекомцев Владимир — 1:00:56;

3-е место: Опарин Никита — 1:05:05.

Женщины:

1-е место: Курченко Мария — 1:10:06;

2-е место: Казеннова Анастасия — 1:13:19;

3-е место: Запасная Кристина — 1:16:17.

Комментарий победителя любительских соревнований «Лиги триатлона» среди мужчин Евгения Тихонина:

Рассчитывал показать свой максимум и увидеть, какой мне это принесёт результат. Был очень сильный соперник с быстрым бегом, поэтому, чтобы от него оторваться, пришлось как следует поработать на велосипеде. Всегда интересно соревноваться на скоростных трассах, которые предназначены для гонок. Здесь слышишь, как болельщики поддерживают, и такая атмосфера придаёт спортивного азарта.

В 2024 году в рамках проекта «Лига триатлона» запланировано ещё две гонки в двух городах России. Следующие соревнования пройдут в Санкт-Петербурге и Москве.